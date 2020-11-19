ليبيا تسجل 9 حالات وفاة و 541 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، عن تسجيل 9 حالات وفاة و 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا و تماثل 666 حالة للشفاء.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه استلم (4136) عينة موزعة على المختبرات، مشيرا إلى أنه تم فحص (1692) حالة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية (1000) عينة، ومن مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية (189) عينة، ومن مختبر المركز المرجعي زليتن (87) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني مصراتة (390) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني سبها (77) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني طبرق (7) عينات، ومن مختبر فرع المركز الوطني غريان (89) عينة، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان (92) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني سرت (86) عينة، و من المختبر الطبي بادارة الخدمات الصحية بني وليد (40) عينة، ومن مختبر المعهد القومي لعلاج الاورام صبراته (138) عينة، ومن مختبر فرع المركز اجدابيا (14) عينة، ومن مختبر فرع المركز زواره (7) عينات، ومن مختبر بلدية سوق الجمعة (92) عينة، ومن مختبر مستشفى بن جواد العام (14) عينة، ومن مختبر مركز مصراته الطبي (122) عينة.

وأشار المركز إلى أنه بفحص العينات تبين سلبية ( 3595 ) عينة، وإيجابية (541) عينة منهم ( 369 ) حالة جديدة و ( 172 ) حالة مخالطة.

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