مختار: “الكتلة الوطنية” بمجلس الدولة ترحب بأي لقاء مع النواب وتيار المشري له توجه سياسي مختلف

أعرب رئيس الكتلة الوطنية بما يسمى بمجلس الدولة ناجي مختار، عن ترحيبه بأي لقاء مع مجلس النواب، معتبرا أنه أقصر طريق لإنجاز الحل السياسي التوافقي داخل ليبيا.

وأفاد مختار في تصريح إعلامي، أن الكتلة الوطنية بمجلس الدولة ترحب بهذا اللقاء، منوها إلى أنهم يختلفون عن تيار الإخوان الذي يمثله خالد المشري، ولديهم خلاف واضح في التوجه السياسي له

وقال مختار، إنه كان نائبا أول عن رئيس مجلس الدولة، وتوجه إلى المنطقة الشرقية أكثر من مرة واجتمع مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وكثير من النخب السياسية في المنطقة الشرقية، مؤكدا أنه لا توجد مشكلة في التواصل.

وأشار مختار إلى أن ما تقوم به البعثة الأممية سواء عن جهل أو تعمد، يعقد المشهد، أما الاجتماع والذهاب إلى حل فهو أمر ممكن، على حد تعبيره

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