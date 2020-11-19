«الدغاري»: الحوار قد يفشل في حال استمر المشاركون في تغليب «المحاصصة والجهوية»

قال عضو مجلس النواب، خليفة الدغاري، إن “ملتقى تونس عرض كل البنود بشكل جيد، لكنه فشل في التصويت على اختيار الحكومة والرئاسي”.

وأضاف «الدغاري»، في تصريح صحفي، أن حوار تونس فشل في اختيار الحكومة والرئاسي؛ “لأن المشاركين اختيروا بصورة انتقائية من جانب رئيس مجلس النواب والبعثة الأممية”.

وتابع؛ أن “الحوار السياسي كان يجب أن يهتم بمسألة الاستفتاء على الدستور حتى تكون هناك قاعدة لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية”.

وشدد «الدغاري»، على أن الحوار قد يفشل في حال استمر المشاركون في تغليب “المحاصصة والجهوية” على المصالح الوطنية.

وأوضح أن “انقسام مجلس النواب بين طبرق وطرابلس حال دون إكمال واجباته تجاه الاستفتاء على الدستور”، لافتًا إلى المساعي التي تبذلها مصر والمغرب لجمع شمل النواب.