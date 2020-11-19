باشاغا يجتمع مع وزيري الخارجية والدفاع الفرنسيين في باريس

سيجري وزير الداخلية في حكومة الوفاق محادثات خلال زيارته العاصمة الفرنسية باريس مع وزراء الخارجية جان إيف لودريان والدفاع فلورنس بارلي والداخلية جيرالد دارمانان.

ورحبت السفارة الفرنسية لدى ليبيا بتلك الزيارة التي بدأت أمس الأربعاء وتستمر حتى غد الجمعة، حسب بيان على صفحتها في حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس.

وأمس، وقع باشاغا مذكرة تفاهم مع مؤسسة أمنية فرنسية في سبيل تدشين أنظمة هوية «باروميترية»؛ للتجهيز لمتطلبات الانتخابات والأغراض الأمنية الأخرى.

وبحث الجانبان «فُرَصَ عقد شراكات من أجل المساعدة في تطوير أنظمة بايومترية للتحقق من الهوية بطريقة آمنة وذكية، عن طريق التعرف على الوجه، وبصمات العيون، والأصابع دون تلامس، وكذلك توفير لوحات إلكترونية للمركبات الآلية، مزودة بأحدث التقنيات، وفق أعلى المواصفات الدولية».

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