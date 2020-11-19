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الشحومي: صراع مراكز صناعة القرار الاقتصادي يعمق الأزمة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

رأى الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، أن الصراع بين مراكز صناعة القرار الاقتصادي في ليبيا يعمق من الأزمة المالية والنقدية بالبلاد.

وقال الشحومي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، :”صراع مرير يدور بين مراكز صناعة القرار الاقتصادي بليبيا (حكومة الرئاسي، المصرف المركزي، ديوان المحاسبة) يعمق من الأزمة المالية والنقدية أكثر فأكثر ويقضي على أي فرصة لمعالجات ملحة لتحسين الأوضاع المتردية على مستوى الاقتصاد الكلي للدولة، وعلى المستوى الجزئي للمواطنين والتي حتما تتطلب تنسيق وتعاون وبرنامج اقتصادي يدفع نحو الاستقرار وحل الأزمات بدل إشعالها وزيادة حدتها”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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