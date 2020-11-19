لجنة التوعية والتثقيف الصحي ببنغازي تطلق دورة المشرف الصحي

انطلقت يوم أمس الأربعاء الموافق 18 من شهر نوفمبر الجاري، دورة المشرف الصحي على مستوى مدارس بنغازي للتعليم الحر تحت اشراف لجنة التوعية والتثقيف الصحي بنقابة الصحة العامة الليبية، وبالتعاون مع مكتب النشاط المدرسي، والصحة المدرسة بالتعاليم العام.

وتقول رئيس لجنة التوعية والتثقيف الصحي بنقابة الصحة العامة الليبية الدكتورة أماني الشاعري عن المستهدفين من الدورة:

تستهدف الدورة 400 مشرفا صحيا ب 400 مدرسة خاصة بمدينة بنغازي تم تقسيمها لمجموعات وسوف تكون الدورة لمدة أربعة أيام بمعدل أربع ساعات لليوم الواحد.

وعن فكرة إقامة الدورة تجيب:

كانت الفكرة مقدمة من الدكتورة سارة الحضيري وهي من ضمن أعضاء اللجنة، وستقدم عدد من المحاضرات في الدورة، وتم دراسة الفكرة والتجهيز لها من قبل اللجنة حيث كان العمل جماعيا فقد قدم الدكتور محمد العقوري المادة العلمية، كما سيقدم عدد من المحاضرات بمشاركة الدكتورة وفاء التاجوري، والدكتورة إلهام الكرشيني التي قامت بإعداد العرض المرئي الخاص بالدورة، كما إنها ستقدم محاضرات خلالها.

وتضيف الشاعري عما تهدف إليه الدورة قائلة:

تهدف هذه الدورة إلى تهيأت المشرف الصحي داخل المدارس، وكيفية التعامل مع الطلبة وتوعيتهم بأسباب الوقاية من فيروس كورونا، كما نهدف إلى توعية المشرف بالجانب الإداري والتثقيفي لعمله داخل المدرسة.