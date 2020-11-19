الزوي : المشاركون في حوار تونس فشلوا في إيجاد حل للأزمة ولا ندري كيف تم تجميعهم

قال عضو مجلس النواب جبريل الزوي، اليوم الخميس، إن المجموعة التي شاركت في حوار تونس يبدو أنهم سيسيطرون على المشهد السياسي والإداري في ليبيا، متسائلا عن من اختارهم لتمثيل الشعب الليبي، مؤكدا أنه إذا تمت الإجابة على ذلك السؤال سيعرف من ورائهم وماذا يريدون من البلاد.

وأضاف الزوي في تصريحات صحفية، أن البعثة الأممية تواصلت مع أشخاص لهم مصالح خاصة وأيدلوجية وساهموا كثيرًا في إفساد المشهد الليبي منذ زمن وهم الآن يفرضون أنفسهم على الواقع.

وأوضح الزوي أنه لا يوجد تمثيل جغرافي ولا تمثيل اجتماعي أو سياسي في الحوار، مشيرا إلى أن تم تمثيل مجلس النواب وما يعرف بمجلس الدولة فقط، لافتا إلى أنه هناك خللا في هذا التمثيل، حيث أنهم في الحقيقة 26 شخصًا والـ 49 مشاركا لا ندري كيف تم تجميعهم، كما أنهم فشلوا أيضا في الوصول إلى حل للخروج من هذه الأزمة وتغيير الواقع.

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