الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار على مناطق الشمال والوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته اليوم الخميس سقوط أمطار من حين لآخر على غالبية مناطق الشمال وبعض مناطق الوسط.

ففي رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي، تتكاثر السحب من حين لآخر مع سقوط أمطار متفرقة، تصحبها سحب رعدية على الساحل الممتد من الخمس حتى سرت، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و20 درجة مئوية.

أما الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مرادة، فرصة سقوط أمطار من حين لآخر، وتكون جيدة اليوم، خصوصا على مناطق سهل بنغازي والخليج وجنوب طبرق، مصحوبة بخلايا سحب رعدية، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و21 درجة مئوية.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا اليوم على مناطق غدامس والحمادة والجفرة، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية غربية ثم شمالية شرقية، إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و23 درجة مئوية.

أما الكفرة – السرير – تازربو فالسماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على السرير، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و24 درجة مئوية.

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