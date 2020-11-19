دورة تدريبية لضباط القوات البحرية في “رأس الهلال”

اختتمت، في مدرسة الغطس البحري التابعة للسريّة البحرية المقاتلة في ميناء “رأس الهلال” بمنطقة سوسة، دورة تدريبية لعدد من ضباط القوات البحرية، استغرقت 4 أسابيع.

وقُسّمت الدورة إلى جانبين “نظري وعملي”، حيث تلقى المتدربون، من الناحية النظرية، مواد علمية مكثفة وحديثة في أساسيات الغطس، بينما من الناحية العملية؛ فقد تم تدريبهم على الغطس الليلي تحت الماء، وطرق الهجوم والدفاع بالإضافة إلى زرع وتفكيك الألغام البحرية وفتح الثغرات، وغيرها من المهام التي تتعلق بالقوات البحرية.

يشار إلى أن السريّة البحرية سوسة، تقوم بطلعات وجولات تفتيشية قبالة السواحل الليبية لضبط السفن التي تدخل المياه الإقليمية بالمخالفة، وتمكنت في ديسمبر الماضي من ضبط سفينة تركية قبالة سواحل درنة، بعد دخولها المياه الإقليمية دون إذن، قبل أن يطلق سراحها بعد انتفاء وجود نوايا سيئة، واقتصار الأمر على ارتكاب قائد السفينة ارتكب لمخالفة بعدم أخذ إذن للدخول للمياه الإقليمية، وعدم امتثاله لأوامر السريّة البحرية التي طالبته بالتوقف.

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