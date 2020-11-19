السفارة الفرنسية لدى ليبيا ترحب بزيارة باشاغا إلى باريس

رحبت السفارة الفرنسية لدى ليبيا بالزيارة التي بدأها أمس وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا في فرنسا وتستمر حتى غد الجمعة.

وأوضحت السفارة في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن باشاغا سيجري اجتماعات مع وزراء الخارجية جان إيف لودريان والدفاع فلورنس بارلي والداخلية جيرالد دارمانان.

وكان باشاغا قد وقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة أمنية فرنسية في سبيل تدشين أنظمة هوية “باروميترية” للتجهيز لمتطلبات الانتخابات والأغراض الأمنية الأخرى، بطريقة آمنة وذكية، عن طريق التعرف على الوجه، وبصمات العيون، والأصابع دون تلامس، وكذلك توفير لوحات إلكترونية للمركبات الآلية، مزودة بأحدث التقنيات، وفق بيان الخارجية.

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