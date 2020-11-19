العباني: الإدارة الأميركية الجديدة ستسعى جاهدة لإبعاد روسيا وتركيا عن المشهد الليبي

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب محمد العباني أن نتائج الانتخابات الأميركية قد تؤثر على مجريات الأحداث في ليبيا؛ إذا أُخذ في الاعتبار أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما المنتمي إلى الحزب الديمقراطي كان سندًا للجماعات الإسلامية أثناء ما يعرف بـ “الربيع العربي”.

العباني قال في تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية : “في الوقت الذي غضّت واشنطن الطرف في رئاسة ترامب وإداراته الجمهورية عن تدخّل تركيا العسكري المباشر في ليبيا، دعمت أنقرة مليشيات الوفاق بالسلاح”.

ورأى العباني أن أميركا في عهدها الجديد لن تسمح لتركيا بالاستمرار في ممارسة تهديدها للسلم والأمن الدولي، خاصّة أنها عضو في حلف شمال الأطلسي “الناتو” (NATO)، الذي سيلقى دعمًا أكبر من الإدارة الديمقراطية الجديدة.

وأضاف: “رغم الدعم الكبير، الذي تلقاه التيار الإسلامي والجماعات المرتبطة به من الإدارة الديمقراطية السابقة للرئيس أوباما؛ ولكن ذلك لا يعني أن الديمقراطيين سوف يستمرون في السياسة نفسها”.

وأفاد بأن الإدارة الأميركية الجديدة سوف تسعى جاهدة لإبعاد روسيا وتركيا عن المشهد الليبي، والوقوف على مسافة واحدة من جميع الليبيين، وتقديم الدعم الدولي المطلوب لإخراج ليبيا من أزمتها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية