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العباني: الإدارة الأميركية الجديدة ستسعى جاهدة لإبعاد روسيا وتركيا عن المشهد الليبي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب محمد العباني أن نتائج الانتخابات الأميركية قد تؤثر على مجريات الأحداث في ليبيا؛ إذا أُخذ في الاعتبار أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما المنتمي إلى الحزب الديمقراطي كان سندًا للجماعات الإسلامية أثناء ما يعرف بـ “الربيع العربي”.

العباني قال في تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية : “في الوقت الذي غضّت واشنطن الطرف في رئاسة ترامب وإداراته الجمهورية عن تدخّل تركيا العسكري المباشر في ليبيا، دعمت أنقرة مليشيات الوفاق بالسلاح”.

ورأى العباني أن أميركا في عهدها الجديد لن تسمح لتركيا بالاستمرار في ممارسة تهديدها للسلم والأمن الدولي، خاصّة أنها عضو في حلف شمال الأطلسي “الناتو” (NATO)، الذي سيلقى دعمًا أكبر من الإدارة الديمقراطية الجديدة.

وأضاف: “رغم الدعم الكبير، الذي تلقاه التيار الإسلامي والجماعات المرتبطة به من الإدارة الديمقراطية السابقة للرئيس أوباما؛ ولكن ذلك لا يعني أن الديمقراطيين سوف يستمرون في السياسة نفسها”.

وأفاد بأن الإدارة الأميركية الجديدة سوف تسعى جاهدة لإبعاد روسيا وتركيا عن المشهد الليبي، والوقوف على مسافة واحدة من جميع الليبيين، وتقديم الدعم الدولي المطلوب لإخراج ليبيا من أزمتها.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • يبدو ان المشهد سوف يتغير بالنسبة ل تركيا…ليس هناك صداقات دائمة في السياسة بل مصالح دائمة…وعدو اليوم صديق الغد ….القردوغان بعد ان كان الابن المدلل للرئيس المزاجي ترامب أصبح الان مستبدا في نظر الرئيس الجديد….جاك الموت ياتارك الصلاة….القردوغان يعرف ان الديمقراطيين الحاليين ليسوا ديمقراطيين اوباما الذي دعم الخوان المسلمين ويشعر الآن بالذنب ويرمي التهمة علي بريطانيا و فرنسا…هذا اللعين اوباما….ولكن هذه هي السياسة ….القردوغان يستعد لايام سوداء انشاءالله ستأتي عليه وعلي بطانته القذرة ومن معهم وسيعرف الاتراك المساكين اياما عصيبة مع انهيار ليرتهم بشكل يومي ليندموا يوم التصويت له و لحزبه الشرير وستخرج عليه مظاهرات ضخمة تودي به للمشاكل انشاءالله ولن يري يوما سعيدا انشاءالله في العام القادم بعد ان يستلم بايدن الحكم………..اللهم أهلك الظالمين وسلط عليهم غضبك وأرنا عظيم قدرتك فيهم يارب العالمين اللهم آميييييييييييييين…

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