اجتماع لتذليل الصعوبات التي تواجه مستشفى الثورة بالبيضاء

ناقش رئيس اللجنة التنفيذية الطبية الجبل الأخضر لمجابهة “كورونا”، عبد المطلب ثابت، ومدير عام مستشفى الثورة، عبدالرحيم مازق، أوضاع المستشفى، من حيث المشكلات وآلية وضع الحلول العاجلة لها، من خلال التواصل مع وزارة الصحة بالحكومة الليبية.

وشهد الاجتماع مناقشة آلية توفير قطعة أرض لبناء مستشفى آخر جديد عليها يكون مكتمل، التخصصات على أن يكون مقره في مدخل مدينة البيضاء، وذلك من أجل تخفيف العبء على مستشفى الثورة؛ نظرًا لازدياد الكثافة السكانية.

وتمت مناقشة الوضع الوبائي الاستعدادات للموجة الثانية، من حيث النواقص واحتياجات اللجنة، من أجل دعمها حتى تقوم بأداء عملها على أكمل وجه.

يشار إلى أن مدينة البيضاء، التي يقطنها نحو 400 ألف نسمة، لا تحتوي على مواد تشغيلية لإجراء فحوص فيروس “كورونا”؛ مما جعل المواطنين لا يتمكنون من التأكد من إصابتهم بالفيروس من عدمها، ممّا يعرض حياة الكثير من المواطنين للخطر، ويهدد بانتشار أوسع للفيروس بين السكان.

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