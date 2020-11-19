الصين: نأمل استئناف عملية التسوية السياسية في ليبيا بوقت مبكر

طالبت الصين، الأطراف المعنية في ليبيا، اليوم الخميس، بضمان جدية اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى ضرورة استئناف عملية التسوية السياسية في وقت مبكر.

وجاء ذلك في سياق تصريح لتشاو لي جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقًا على اختتام أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي المباشر في تونس، وإعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم توافق الأطراف السياسية الليبية على موعد الانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر عام 2021.

وقال جيان: “الصراع في ليبيا مستمر منذ سنوات عديدة وتأمل الصين أن تنفذ الأطراف المعنية في ليبيا بجدية اتفاق وقف إطلاق النار وأن تستأنف عملية التسوية السياسية في وقت مبكر، وهذا لا يخدم المصالح الأساسية لليبيا فحسب، بل يسهم أيضًا في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي”.