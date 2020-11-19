عماري: أنجزنا امتحانات الثانوية بحضور 70 ألف طالب دون زيادة إصابات «كورونا» في البلاد

أعلن عضو المجلس الرئاسي ووزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق محمد عماري زايد إنجاز امتحانات الشهادة الثانوية في ظل إجراءا احترازية، دون التسبب في ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وذلك بمشاركة 70 ألف طالب، إضافة إلى 10 آلاف ملاحظ ومراقب ومشرفين.

وقال إن ما نفذته الوزارة من تشكيل لجان علمية متخصصة، وفرق مسح ميداني، وما وفرته من مواد وقائية، لم تنجح فيه دول كثيرة، حسب تصريحات نقلتها صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

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ودعا عماري منظمة «يونسكو» وجميع المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة إلى «الاستفادة من تجربة ليبيا في امتحانات الثانوية»، مشيرا إلى تطبيق الخطة نفسها خلال امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي الأسبوع المقبل، بمشاركة نحو 1100 ألف طالب وطالبة.

واختتم: «تجربتنا كانت ناجحة، وأسهمنا في نشر ثقافة جديدة داخل المجتمع، ويجب أن يسجل نفس النجاح خلال امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي».

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