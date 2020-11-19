الشريف: لابد من إنهاء حالة الافلات من العقاب

أكد مدير مركز دلباك للبحوث والدراسات المعاصرة د . محمد ابوراس الشريف، أن حرية الرأي في ليبيا ليست بالمستوى، وهي دون الحد الأدنى من الحرية وذلك بسبب وجود الاختلافات والانقسام إلى معسكرات، وعن قضية اغتيال حنان البرعصي “عزوز برقة”، قال الشريف إن :”قضية اغتيال البرعصي الآن في أيدي الجهات المختصة وهي وزارة الداخلية والتي بدأت في ملاحقة الجناة والجميع ينتظر في النتائج من بعدها يمكن التقييم”، ولمزيد من التفاصيل كان لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” هذا الحوار مع المحلل السياسي محمد أبوراس الشريف، وإلى نص الحوار

بداية كيف تقيم الوضع الأمني في ليبيا عامة وخاصة في مدن الشرق؟

الوضع في ليبيا عامة فهو الآن يعد نسيبا مستقر، ولكن هناك خروقات أمنية لاشك في ذلك، ومستوى الخروقات يختلف من بقعة جغرافية إلى بقعة جغرافية أخرى فالمنطقة الغربية مثلا مستقرة الا إذا تم استثناء العاصمة وليست كل الأماكن في العاصمة، حيث نجد هناك عمليات كالاختطاف والحرابة والسرقة وغيرها من أشكال الجريمة والتي كثيرا ما تمارس من قبل المجموعات المسلحة وقد شاهدنا مثال على ذلك عملية خطف واعتقال رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو إذا لازلت المليشيات لديها أيدي طولية في العاصمة.

أما الوضع الأمني في شرق ليبيا شهد تحسن ملموس خلال السنوات الماضية، وهذا ما يتناوله الشارع واعتقد أن أغلب الأجهزة الأمنية بدأت تمارس في اختصاصاتها ومهامها الموكلة لها بحسب القانون، ولو أعطيت درجة من 10 سوف أعطيها 8 من 10.

إلى أي مدى يمكن وصف حرية الرأي في ليبيا؟

حرية الرأي في ليبيا ليست بالمستوى، وهي دون الحد الأدنى من الحرية وذلك بسبب وجود الاختلافات والانقسام إلى معسكرات، وكل معسكر يدافع عن مشروعة ويقاتل من أجله فمن الصعب هنا تقييم حرية الرأي بشكل محايد ودون انحياز لطرف على الآخر.

في بنغازي.. هل تشير واقعة اغتيال حنان البرعصي على وجود انفلات أمني بالمدينة؟ أم أن المقصود هو خلق هذه الصورة؟

قضية حنان البرعصي الآن في أيدي الجهات المختصة وهي وزارة الداخلية والتي عبرت عن ملاحقة الجناة والجميع ينتظر في النتائج من بعدها يمكن التقييم.

برأيك هل اغتيال البرعصي جاء نتيجة ما تسمى بحالة الإفلات من العقاب المنتشرة في ليبيا؟

الافلات من العقاب هو أمر موجود منذ سنوات في ليبيا، ولابد من إنهاءه، ولكن هذا لا يعني قفل القضية فالقضايا الجنائية لا تموت طال الزمان أو قصر.

كيف يمكن إنهاء حالة الإفلات من العقاب في ليبيا؟

يتم إنهاء حالة الافلات من العقاب من خلال احتكار الدولة أو بالأحرى مؤسسات الدولة للقوة التي منحها القانون لتلك المؤسسات، وأيضا سحب السلاح لإنفاذ القانون لصالح الدولة ومؤسساته الشرطية والأمنية والقضائية.

برأيك.. هل اغتيال البرعصي عملية أمنية أم سياسية؟

عملية الاغتيال جنائية، وقد يكون وراءها أهداف سياسية من أجل خلط الأوراق أو ما شابه ذلك وهذا احتمال وارد، والحقيقة نحن ننتظر في نتائج التحقيقات لكي نعلق أكثر ونكون ملمين بالقضية ومنصفين من كل جوانبه ولكي لا نكون متسارعين في إطلاق التهم هنا وهناك.