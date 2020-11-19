القريو: مجلس أمناء مؤسسة الإستثمار يمدد ولاية رئيسها علي محمود

ليبيا – قال مسؤول العلاقات والإعلام في المؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن مجلس الأمناء للمؤسسة الليبية للاستثمار عقد اجتماعًا موسّعًا برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، نتج عنه قرار بتمديد ولاية رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي الحالي علي محمود.

القريو وفي تصريح لقناة “ليبيا 218” أمس الأربعاء أوضح أن أعضاء مجلس الأمناء رفعوا عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أشخاص إلى سبعة، بعد إضافة عضويين من المنطقة الشرقية هما أنس الأمين ومهند إسماعيل.

وأشار القريو إلى أن مجلس الأمناء للمؤسسة الليبية للاستثمار استبدل عضو مجلس الإدارة السابق مصطفى المانع بعضو مجلس الإدارة الجديد علي باني.

وكشف مسؤول العلاقات والإعلام في المؤسسة الليبية للاستثمار أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير حضر الاجتماع الذي عُقد أمس الأربعاء بمقر الرئاسي، بعدما وجه كتاب اعتذار أمس الأربعاء بسبب الدعوة المتأخرة إليه، حسب وصفه.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية