مختار: أزمة ليبيا صنعها أصحاب المصالح الضيقة الساعون للبقاء في مناصبهم على حساب الدولة

ليبيا – رأى رئيس الكتلة الوطنية بمجلس الدولة الاستشاري ناجي مختار أن خطوات اللجنة العسكرية تعبر عن طموحات الليبيين.

مختار أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن خطوات اللجنة تأتي في إطار تحقيق السيادة الوطنية الليبية في مواجهة من يريدون رهن سيادة البلاد للأجنبي.

وأوضح أن قرار توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية وتحرير البلاد من الوجود العسكري غير الليبي وإخراج المرتزقة تطبيقًا لاتفاق اللجنة العسكرية في جنيف، هو خطوة في الاتجاه الصحيح الذي يريده الليبيون للخروج من أزمتهم التي صنعها أصحاب المصالح الضيقة والساعون للبقاء في مناصبهم على حساب الدولة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية