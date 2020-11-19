اليسير: نستغرب توقع المجتمع الدولي أن يكون لباشاآغا أو الدبيبة دور في تسيير المشهد الليبي

ليبيا – قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمؤتمر الوطني السابق عبدالمنعم اليسير إن دور عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا في إفشال ملتقى تونس مشابه لدور أي من أطراف العصابات، التي لن تكف عن أن تكون معرقلة حقيقية لما يحدث في ليبيا.

اليسير وفي تصريح خص به موقع “العين الإخبارية” اليوم الخميس أشار إلى أن علي دبيبة عضو لجنة الحوار تحالف مع تنظيم الإخوان في ليبيا، ليكون أحد وجوههم في المرحلة المقبلة.

وأكد أن تنظيم الإخوان يستخدم علي الصلابي بالإضافة إلى قوة باشاآغا عبر ميليشياته وأموال علي ديببة، كبيادق لهم يحركونها وفق مصلحة التنظيم، تارة بالوعود المناصب وأخرى بالرشى.

اليسير أعرب عن استغرابه من توقع المجتمع الدولي أن يكون لباشاآغا ودبيبة دور في تسيير المشهد السياسي الليبي، قائلًا: “المجتمع الدولي وإيطاليا، وألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية وحتى أمريكا واهمون بأن يكون لهؤلاء الفاسدين دور في الحل الليبي”.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية