“الغريفة” تبحث سبل السيطرة على تفشي “كورونا”

عقدت اللجنة الفرعية لمكافحة فيروس “كورونا” ببلدية الغريفة اجتماعًا موسعًا، ضمّ الطبيب الاستشاري بمنظمة الصحة العالمية مع مديري الجهات المختصة في مجابهة فيروس “كورونا”؛ لمناقشة تطورات الوضع الوبائي والحدّ من انتشار العدوى.

وناقش الحضور ستة بنود أساسية لتحسين مستوى العمل الجماعي ضد تفشي الوباء، من أهمهما تقييم الوضع الوبائي ضمن الموجة الثانية للفايروس، ووضع آلية جديدة للتعامل مع الجائحة بالتنسيق بين كل الجهات الاعتبارية.

وتمخض عن الاجتماع اتخاذ قرارات بإنشاء معمل للأكسجين، وتوفير مستلزمات الوقاية والأدوية الخاصة للمصابين والأطباء، إضافة إلى دعم المنطقة بجهاز PCR وإجراء المسح الشامل للتعرف على نسبة الإصابات، كأهمّ التوصيات التي خرج بها المجتمعون لمجابهة الوباء خلال الموجة الثانية في فصل الشتاء.

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