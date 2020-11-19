العقوري يؤكد دعم مجلس النواب للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين

ليبيا – أجرى رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري اتصالًا هاتفيًا بمندوب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مدينة بنغازي إسلام الشلابي.

الجاانبان بحثا بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب أوضاع اللاجئين والنازحين في ليبيا، والعراقيل التي تواجهها المفوضية في سبيل إنجاز مهامها وسبل دعمها.

وبدوره، أكد العقوري على حرص لجنة الخارجية على دعم المفوضية وتعزيز التعاون معها، بالإضافة إلى متابعة أوضاع اللاجئين مع الجهات المختصة وتحسين ظروفهم، خاصة على الصعيد الإنساني.

وأبدى رئيس لجنة الخارجية أسفه لأزمة الهجرة واللاجئين التي تمـر بها المنطقة والمعاناة الإنسانية جراء ذلك، معربًا عن تفاؤله باستقرار الأوضاع في ليبيا والذي من شأنه أن يساهم في حلحلة هذا الملف.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية