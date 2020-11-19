رسالة روسية لـ”الوفاق” بشأن العالمَين المعتقلين في ليبيا

بعث رئيس الصندوق الوطني الروسي لحماية القيم الوطنية، ألكسندر مالكيفيتش، رسالة رسمية تتعلق بقضية المعتقلين الروسيين في ليبيا، إلى وزارة الداخلية بحكومة “الوفاق” ورئاسة المجلس الرئاسي.

وقال “مالكيفيتش”، إنه استغل ملتقى الحوار السياسي الليبي، ليطرح قضية اعتقال عالمي الاجتماع، مكسيم شوغالي وسامر سويفان في طرابلس عام 2019.

ووفقا لوكالة “سبوتنيك”، فإن “مالكيفيتش” نبّه مسؤولي حكومة “الوفاق” إلى أن عالِمَي الاجتماع، لا يزالان قيد الاعتقال في ظروف احتجاز مروعة.

وصرح نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، بأن العمل على إطلاق سراح الروس المحتجزين في ليبيا، مستمر.

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