دعم إيطالي لعملية السلام في ليبيا بقيمة 450.000 يورو

وقع نائب المدير العام الإيطالي/ المدير العام لشؤون دول البحر المتوسط والشرق الأوسط لوكا جوري، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جيراردو نوتو، اتفاقية تساهم بموجبها إيطاليا بمبلغ 450.000 يورو (526.000 دولار أمريكي) في منتدى الحوار السياسي الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بحضور المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، خلال أعمال منتدى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس.

وضمن هذا البرنامج، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم التشغيلي للمحادثات الليبية الداخلية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بناءً على قرار مجلس الأمن 2510/2020 الذي يؤيد مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا. وشملت هذه المحادثات الأخيرة التي أجرتها اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، والتي أفضت إلى توقيع وقف إطلاق نار دائم في جميع أنحاء البلاد في جنيف في 23 أكتوبر.

وخلال حفل التوقيع، صرحت ويليامز: “أرحب بشدة الدعم الإيطالي الثابت والمستمر لجهود الأمم المتحدة في ليبيا، حيث مكنت هذه المساهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من عقد الجولة الأولى من منتدى الحوار السياسي الليبي في 9-15 نوفمبر 2020”.

من جهته، قال المدير العام لشؤون دول البحر المتوسط والشرق الأوسط لوكا جوري: “إن استقرار ليبيا أولوية استراتيجية لإيطاليا. منذ بداية الأزمة، كنا ندعو إلى أن الطريقة الوحيدة لضمان استقرار ليبيا ووحدتها ونزاهتها هي متابعة الحوار السياسي في إطار عملية برلين التي تقودها الأمم المتحدة. في الواقع، نحن منخرطون بشكل كامل في تحقيق هذه الأهداف بالتعاون الوثيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اللذين تظل جهودهما لصالح الحل السياسي للأزمة الليبية ضرورية”.

وقال الممثل المقيم نوتو: “لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإيطاليا شراكة قوية للغاية في ليبيا حيث يعملان على مبادرات استراتيجية لدعم السكان في ليبيا. اليوم نحن ممتنون للجهود المتجددة لدعم الأمم المتحدة في بناء السلام في إطار عملية برلين بهذه المساهمة في مشروع الحوار السياسي لتنظيم منتدى الحوار السياسي الليبي والحوارات الليبية الأخرى. تشارك إيطاليا أيضاً مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم الانتخابات الوطنية والمحلية، والشرطة والأمن وغيرها من مجالات الحكم وبناء المؤسسات. كما تعد إيطاليا شريكاً رئيسياً في صندوق تحقيق الاستقرار الذي يساهم في تعافي المجتمعات وإفادة الأشخاص المتضررين من النزاع في جميع أنحاء البلاد. نتطلع إلى مواصلة العمل معاً من أجل السلام والتنمية الشاملة في ليبيا “.