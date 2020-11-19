معلقًا على زيارة باشاآغا لباريس.. الشح: إلى متى يستمر هولاء في تصدر الصفوف مقابل تضحيات الأبطال

ليبيا – علق المستشار السياسيّ السابق في مجلس الدولة الاستشاريّ أشرف الشحّ على زيارة عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا إلى باريس.

الشح قال في تدوينة له على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر”: “بعد زيارته المهينة للقاهرة لاستعطاف الدول المشاركة في العدوان على طرابلس كي يقبلوا صفقته مع عقيلة صالح، يزور باشاآغا باريس في حين يقاطعها ملايين المسلمين حول العالم”.

وأضاف: “الى متى يستمر مثل هولاء في تصدر الصفوف مقابل تضحيات الأبطال.. سوف يسترجع الشعب الليبي حقه”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية