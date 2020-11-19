شلوف: قانون الكونغرس لدعم الاستقرار بين «جنازة الفار ومسمار جحا»

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

19 November, 2020

قدم رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث جمال شلوف، قراءته حول قانون الكونغرس الأمريكي بشأن دعم الاستقرار في ليبيا.

وقال شلوف في ورقة تحليلية بعنوان (الجنازة كبيرة والميت فار) خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منها، :”عكفت منذ البارحة على التدقيق في النسخة الكاملة لقانون دعم الاستقرار في ليبيا الذي نشره الموقع الرسمي للكونغرس الامريكي بعد أن تم إقراره لأرى إن كان تم تعديل أي بند عن نسخته المنشورة في 11 اكتوبر الماضي. والقانون له 3 أبواب رئيسة بعد المقدمة ووصف الحالة وهي:

1. تحديد التحديات التي تواجه الاستقرار في ليبيا.

2. إجراءات التصدي للتدخل الاجنبي في ليبيا.

3. مساعدة ليبيا.

أولا تحديد التحديات التي تواجه الاستقرار في ليبيا، وتتضمن بالأساس طلب من وزير الخارجية بالتعاون مع وكالة المخابرات الامريكية تقديم تقارير خلال 90 يوم (قبل منتصف فبراير 2021) يتضمن وصف وأسماء للدول التي انتهكت حظر الاسلحة على ليبيا والتي شاركت في قصف طائرات دون طيار ووصف لكميات الاسلحة والمعدات العسكرية، ويتضمن التقرير ايضا وصف للتدخل العسكري التركي ومرتزقته و(الفاغنر الروسية) بالإضافة إلى نشاط داعش والقاعدة وأنصار الشريعة في ليبيا، بالإضافة إلى تفاصيل عن المليشيات، وتقارير عن الدعم المالي وتمويل نقل الأسلحة، كذلك تقرير اخر خلال 180 يوم (قبل منتصف مايو 2021) حول نشاط الجيش الليبي الذي يحدد الرئيس الامريكي انه يستحق فرض عقوبات.

ثانيا إجراءات التصدي للتدخل الأجنبي في ليبيا، يتضمن القانون أولا تفويض لقيادة الافريكوم كأحد خطوط جهدها الستة بدعم (الجهود الدبلوماسية) لإعادة بناء الدولة الليبية بالإضافة لتفويضه السابق بتعطيل الجماعات الارهابية أو أي تهديد للولايات المتحدة. وينص القانون على فرض عقوبات على قيادات الدول و الشخصيات الحكومية التي يثبت ضلوعها في كسر الحظر العسكري على ليبيا وقيادات حكومية ليبية وقيادات مليشيات يثبت ضلوعها في اختراقات القانون الدولي الانساني وفقا لتقارير الخارجية والمخابرات وطلب من الرئيس الامريكي. وتتراوح هذه العقوبات بين تجميد اصول وحسابات داخل الولايات المتحدة ومنع النشاط التجاري إلي فقط رفض منح التأشيرة الامريكية للشخصية المعاقبة. مع ملاحظة أنه يحق للرئيس الامريكي ان يعفي اي شخصية من العقوبات المذكورة طالما كان هذا في مصلحة الولايات المتحدة الامريكية اقتصاديا أو سياسيا. كما يجوز للرئيس الامريكي تعليق هذه العقوبات كتشجيع للطراف الليبية إذا رأى اي تقدم منهم نحو حل سياسي. يعني باختصار عقوبات غير مؤثرة للقيادات الملشياوية الليبية ولن تنفذ لقيادات الدول ذات المصالح مع الولايات المتحدة.

ثالثا مساعدة ليبيا، ويتضمن تقديم مساعدات دبلوماسية و انسانية واستشارية للمساعدة في بناء قطاعات الدولة وتحسين الشفافية ومحاربة الفساد و تطوير المجتمع المدني. وهو ما تقوم به فعلا بشكل او باخر حكومة الولايات المتحدة دون وجود هذا القانون الذي سيكون بمثابة تنظيمي فقط.

واختتم شلوف ورقته قائلا، :”قانون دعم الاستقرار في ليبيا الذي تم مناقشته وتعديله على مدى أكثر من عامين في الكونغرس الامريكي قبل أن يتم اقراره هو بمثابة مسمار جحا، والعجينة التي يمكن تشكيلها وتغييرها متى ما اقتضت مصلحة الولايات المتحدة. لكنه في شكله الحالي بالنسبة لليبيين ليس أكثر من رفع عتب أو شهادة موثقة (نتمنى أن تكون دقيقة وغير منحازة) يمكن الاستناد عليها في رفع قضايا دولية على الدول التي اسهمت بتدخلها العلني والصريح في تأزيم الوضع في ليبيا. وأيضا وثائق يمكن للمتضررين المباشرين من الاعتداءات الأجنبية لاستخدمها في رفع قضايا دولية وطلب تعويضات”.