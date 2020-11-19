بالصور.. إحياء الذكرى 92 لاستشهاد 19 مجاهدا بمدينة هون

احيا أهالي مدينة هون مساء أمس الأربعاء الذكرى 92 لاستشهاد 19 مجاهدا من هون اعدمتهم القوات الايطالية الغازية في أعقاب تلقيها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بمعركة قارة عافية.

واقيمت بهذه المناسبة احتفالية مصغرة امام النصب التذكاري بميدان الشهداء قُرأت خلالها سورة الفاتحة ترحما على ارواح الشهداء ووضع اكليل من الزهور بحضور جمعا من الاهالي من الشباب والشيوخ واحفاد الشهداء والمؤسسات الاهلية.

وبهذه المناسبة نظم بيت شباب هون سباقا للدراجات الهوائية انطلق من امام فندق الهاروج حتى ميدان الشهداء لمسافة ثلاثة كيلومترات شارك فيه اكثر من 50 دراج من جميع الفئات العمرية.

وزعت في ختامه عشرة جوائز على المتسابقين المشاركين بشكل عشوائي دون تحديد الفائز في السباق.