العلواني: تنظيم الإخوان سيستميت للوصول إلى الحكم لوأد التجربة الانتخابية قبل ميلادها

ليبيا – قال الخبير العسكري والاستراتيجي الليبي العميد الركن شرف الدين العلواني إن تنظيم الإخوان سيستميت في الوصول للحكم خلال المرحلة الانتقالية، لوأد التجربة الانتخابية قبل ميلادها.

العلواني وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” اليوم الخميس أوضح أن ليبيا تعد بالنسبة للإخوان “البقرة الحلوب” وبوابة إفريقيا والمنطقة العربية ومن المستحيل أن تتجه بها إلى انتخابات، خاصة أن التجارب الانتخابية السابقة رفضتهم مثلما حدث في مجلس النواب 2014.

وأضاف أن إصرار تنظيم الإخوان على الدفع بمرشحها للحكم لعام واحد انتقالي قبل الانتخابات خاصة وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا، يؤكد أنها لن توصل البلاد لهذا الحلم الذي ربما ينهي الأزمة.

وأشار إلى أن اختيار باشاآغا عدو الديمقراطية المتهم في مذبحة غرغور ضد المتظاهرين العزل يؤكد ذلك، خاصة مع علاقته القوية مع تركيا.

العلواني اختتم أنه طالما الحوارات العسكرية بين لجنتي 5+5 تثير بشكل جيد فلا خوف من هذه المساعي الإخوانية، لأن هذا هو الحل الحقيقي في ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية