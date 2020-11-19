اللجنة العليا لمكافحة كورونا تجتمع مع اللجنة الاستشارية 

عقدت اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا، برئاسة الفريق عبدالرازق الناظوري، اجتماعا أمس مع رئاسة اللجنة الطبية الاستشارية، وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالجائحة، والتي تتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات الفنية والمجتمعية لتفادي تفشي الوباء.

وقد خلص الاجتماع إلى إصدار عدد من التعميمات والقرارت، أهمها اعتماد التدابير الوقائية الصادرة عن اللجنة الطبية الاستشارية للمؤسسات التعليمية والمساجد واعتبارها دليلا إرشاديا.

واعتماد البروتوكولات العلاجية في المستشفيات والعنايات وأقسام العزل السريري فيما يخص المصابين، بالإضافة إلى مناقشة التدابير الوقائية المتعلقة بالمنافذ الجوية والبرية والتي من شأنها المساعدة في عدم تفشي الوباء من هذه المنافذ.

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