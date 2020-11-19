اللجنة الطبية الاستشارية تقدم خطة عملها للجنة العليا لمكافحة كورونا

قدم رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الصالحين مجيد، خطة عمل اللجنة من خلال الهيكلية الإدارية الجديدة والمتمثلة في تقسيم اللجنة الطبية العليا إلى 4 لجان، هي اللجنة العلمية الطبية، ولجنة طب المجتمع والتدابير المجتمعية، ولجنة المعامل والمختبرات والأشعة، ولجنة فرق الرصد.

بالإضافة إلى تقسيم المنطقة الجغرافية الواقعة في نطاق الحكومة الليبية إلى لجان تنفيذية فرعية لمكافحة جائحة كورونا، يتحدد اختصاصها المكاني وفقا للحدود الإدارية للبلدية الواقعة بها اللجنة التنفيذية الفرعية.

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