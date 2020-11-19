باستخدام «شكشك والكبير».. كيف  خطط الإخوان لتنفيذ مؤامرتهم ضد السراج؟

قد يبدو للوهلة الأولى أنه مجرد صراع يدور بين مراكز صناعة القرار الاقتصادي، وهم على التوالي حكومة الرئاسي ، مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة وقد يؤدي هذا الصراع، بحسب تحليل الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي إلى تعميق الازمة المالية والنقدية أكثر فأكثر ويقضي على أي فرصة لمعالجات ملحة لتحسين الأوضاع المتردية على مستوى الاقتصاد الكلي للدولة وعلى المستوى الجزئي للمواطنين.

لكن العديد من المراقبين للمشهد يرون بأنها مؤامرة تحاك ضد فائز السراج بدعم إخواني، بهدف تشويه صورته أمام الرأي العام، وما زاد الصراع شراسة هو دخول رئيس ديوان المحاسبة الموازي والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، خالد شكشك، إلى الصراع بإحالته للسراج و 9 موظفين عموميين إلى النائب العام في طرابلس بتهمة ارتكاب “مخالفات في صندوق التأمين الصحي العام”، ومن هنا تتضح ملامح الصورة أو المؤامرة التي أصبح للإخوان ذراعًا مباشرًا فيها لهدم صورة السراج أو ما تبقى منها، «فصديق الأمس أصبح اليوم عدوًا».

«الكبير» يعلن رفض قرار الرئاسي

لكل لهيب مستصغر شرر، وشرارة الأزمة الحالية بين السراج والصديق الكبير، ظهرت ملامحها على السطح عندما قرر المجلس الرئاسي، خلال اجتماعه الاستثنائي السابع للعام الجاري، ممارسة صلاحياته واختصاصاته حيال المصرف الليبي الخارجي وفقا لقانون تأسيسه “رقم 18 لسنة 72 ” الذي ما زال نافذا بالرغم من صدور القانون رقم 1 لسنة 2005 وتعديله بشأن المصارف، بحسب بيان صادر عنه.

واستنادا على القانون رقم 16 لسنة 1991م بشأن إسناد بعض الاختصاصات لمجلس الوزراء، قرر المجلس الرئاسي، تشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي وفقا للنظام الأساسي الخاص بالمصرف ووفقا لقانون تأسيسه، على حد زعم وسائل الإعلام.

وهنا وجه «الصديق الكبير»، خطابا رسميا إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، يرفض فيه تشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي.

وزعم الصديق الكبير، أن مصرف ليبيا المركزي يحمل رئيس المجلس الرئاسي المسؤولية القانونية والتاريخية عن ما وصفه بـ”الأضرار التي ستلحق بالمصرف الليبي الخارجي ومساهماته في حال صدور قرار من مجلس الوزراء وفقا للبيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي”.

وحذر “الكبير” من ما أطلق عليه “آثار صدور مثل هذا القرار” على التحقيقات الجنائية الدولية القائمة بشأن الأعمال الممنهجة التي تعرض لها المصرف الليبي الخارجي من قبل الإدارة السابقة التي ألحقت أضرار جسيمة بالمال العام.

ولفت إلى أن مصرف ليبيا المركزي ينوه على الدور السلبي الذي يقوم به وزير المالية والاقتصاد المفوض بضرب استقلالية المصرف الليبي الخارجي بالمخالفة للقانون وبالمخالفة لفتوى إدارة القانون، الوقت الذي أصدر فيه سجل تجاري للمدير السابق المقبوض عليه بأمر من مكتب النائب العام، على حد تعبيره.

«السراج» يرد سريعًا على «الكبير»

لم يتأخر رد السراج على خطاب الكبير، حيث قررت حكومة الوفاق في اليوم الثاني تشكيل الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي برئاسة وزير ماليتها فرج بومطاري.

ونص قرار “الوفاق” الذي حصلت “الساعة 24” على نسخة منه على أن تضم عضوية الجمعية العمومية للمصرف الخارجي كلا من وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة ومدير الإدارة القانونية بمصرف ليبيا المركزي، ومدير إدارة الدراسات والبحوث بنصرف ليبيا المركزي ومدير إدارة المؤسسات والتعاون بوزارة المالية بالإضافة إلى كل من محمد علي الحويج وعمر إراهين عمر حسين.

كما نص القرار على أن تمارس الجمعية مهامها بصفة مؤقتة، ويجوز انعقادها بدعوة من بومطاري أو مجلس الإدارة.

ثناء على قرار السراج

من جانبه أثنى محمد بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، المعين من فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على قرار فايز السراج، قائلًا: “تحرير المصرف الليبي الخارجي من قبضة محافظ الأمر الواقع وجماعته، خطوة وطنية ممتازة من السيد فائز السراج وحكومة الوفاق.. فلتتدفق إيرادات النفط بأمان”.

«شكشك» يدخل على خط المواجهة

لم يمر قرار السراج مرور الكرام، على جماعة الإخوان، حيث أحال رئيس ديوان المحاسبة الموازي والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، خالد شكشك، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق و9 موظفين عموميين إلى النائب العام في طرابلس بتهمة ارتكاب “مخالفات في صندوق التأمين الصحي العام”.

وخلص تقرير لديوان المحاسبة الموازي، اطلعت “الساعة 24” على نسخة منه، إلى مخالفات ارتكبها السراج من بينها مخالفة قرار إنشاء صندوق التأمين الصحي العام، للاتفاق السياسي، وأيضا المخالفة من حيث الاختصاص الذي يتمثل في رئاسة وزراء الوفاق وليس المجلس الرئاسي، وفقا للتقرير.

ورصد التقرير كذلك مخالفات تتعلق بالتواطؤ مع المسؤولين بالسجل التجاري باستصدار وثائق مضللة، وما يدل على وجود شبه فساد وتواطؤ وإساءة استعمال السلطات الوظيفية، والإهمال والتقصير في أداء الواجب، مما ترتب عنه أضرار بالمال العام.

وأوصى الديوان الموازي بإحالة كل من فائز السراج بصفته رئيس المجلس الرئاسي وطلال محمد عجاج بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي العام والمدير العام الصندوق، والأزهر محمد كشير بصفته مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية وعضو اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 1224 لسنة 2019، وطارق موسى المبروك بصفته رئيس المكتب الصحي بالسفارة الليبية في أنقرة وعضو اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي 1224 لسنة 2019، وسعد الدين الهادي محمد بصفته مدير مكتب السجل التجاري العام المكلف، وأسماء سالم المصراتي بصفتها مدير مكتب السجل التجاري أبوسليم، ومفتاح السنوسي عبد الكريم بصفته مدير مكتب السجل التجاري طرابلس، ومصطفى محمد الزحاف بصفته مدير عام هيئة الإشراف على التأمين، وياسين صالح تنتوش بصفته رئيس قسم التسجيل بمكتب الشؤون القانونية بهيئة الإشراف على التأمين، وعبد الحكيم القبلاوي مدير إدارة الشركات بمصلحة الضرائب إلى القائم بأعمال النائب العام وفقا للاختصاص.

«السراج» يطيح بـ «المانع» و«العرادي»: «يوم حزين»

واصل فايز السراج حملته التطهيرية، حيث أطاح مجلس أمناء المؤسسة الليبية للإستثمار ، بعضو مجلس إدارتها مصطفى المانع، وتم تعيين «علي باني» بديلًا عنه في خطوة أثارت غضب عددًا من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين .

ووصف عبدالرازق العرادي القيادي في حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان في ليبيا، عبر حسابه على فيسبوك هذه الخطوة بأنها “يوم حزين على المؤسسة الليبية للاستثمار “، معتبرًا أن “القرار صدر من السراج تعسفًا وبطريقة انتقائية “.

ومصطفى المانع هو أيضًا مستشار للصديق الكبير، إضافة لعمله في مؤسسة الإستثمار، وله صور متداولة يظهر خلالها رفقة الإخواني الآخر فتحي عقوب.

وأضاف «العرادي»: “تابعت ما قام به – المانع – من جهود في المؤسسة خلال سنة ونصف وكان من المفترض أن تتم الولاية المحددة لعضويته بمجلس الإدارة وفق القانون بعد ثلاث سنوات، لكن قومي لا يحبون المتطهرين ” .

وتوجه العرادي بالقول: ” أستاذ مصطفى لعله خير. أحسبك على خير والله حسيبك .. خطى مشيناها لقلع الاستبداد فلنعد الكرة على الفساد لعلها فرصة نشترك معا لنقض مضجع المفسدين عبر القضاء” في إشارة منه للطعن في قرار الإقالة قضائيًا إلا أن القرار صدر بنفس طريقة قرار التعيين – أي من خلال مجلس رئاسي غير مكتمل الأعضاء – وبالتالي منقوص الشرعية .

وكان آخر ظهور لـ«المانع» رفقة الصديق الكبير يوم الجمعة الماضية خلال أمسية حافلة مع رجال أعمال أتراك في ضواحي اسطنبول، وظهر معهم أيضًا سفير ليبيا المنتهية ولايته عبدالرزاق مختار ، فيما ظهر الكبير وهو يردد عبارة «تشكرات تشكرات» لمضيفه التركي ، كما يعد «المانع» أيضًا متهماً في قضية منح جواز سفر دبلوماسي للإرهابي عماد الشقعابي الذي قبض عليه «باشاآغا» في نوفمبر الماضي

«أمطير» تهاجم «السراج»

ومن جانبها علقت آمنة أمطير، عضو المجلس الاستشاري عن حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان، على منشور عبد الرازق العرادي، على «فيسبوك»، قائلة: “والله يا السراج إنك رونتها، للأسف أبعد كل نظيف ليمكن الفاسدين، هل يستطيع إبعاد قرقاب لا, هل يستطيع إبعاد محمد هيثم لا،”، مردفة: “أتمنى من لجنة الحوار الموافقة على شخصية ترجع للدولة هيبتها”.

واصلت أمطير هجومها على «السراج»، قائلة: في منشور آخر، عبر حسابها على فيسبوك، إن “بعض حكام العرب من لا يكون تحت عفسة أحذيتهم يجب أن يقيلوه ويبعدوه من منصبه”.

وزعمت، أن “هذا هو تفكير الرئيس عندما لا توجد نقابات عمالية فاعلة، ولا قضاء مستقل، ولا إعلام مستقل”، مواصلة: “ادعموا الدستور فالقادم بدون الدستور مظلم جدا اتفقوا على دستور 1963 أو الدستور المعد لإنقاذ البلد”.