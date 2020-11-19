الشهيبي: دخول خمس سفن محملة ببضائع وسلع متنوعة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 November, 2020

أعلن ميناء بنغازي البحري دخول خمس سفن تجارية تحمل بضائع وسلع متنوعة بينها القمح والإسمنت.

وقال المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي إن الميناء استقبل سفينة نقل الحبوب (جهينة) وعلى متنها 4000 طن من حبوب القمح كما استقبل السفينة (باشا) وعلى متنها 4000 طن من أكياس الأسمنت وكذلك السفينة (نوبل 1) وعلى متنها 4400 طن من مادة الاسمنت السائب.

وأكد الشهيبي أن ميناء بنغازي استقبل أيضا سفينة نقل الحاويات (شارلي) وعلى متنها عدد 204 حاوية بضائع وسلع مختلفة كما استقبل السفينة (لونا أف) وعلى متنها عدد 189حاوية بضائع متنوعة.