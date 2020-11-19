مؤسسة النفط تعقد دورة تدريبية عن بعد حول منظومات قياس النفط والغاز

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، تنفيذ الإدارة العامة للتفتيش والقياس التابعة لها دورة تدريبية عن بعد من مقرها برأس لانوف حول منظومات قياس النفط والغاز ومشتقاتها.

وانطلقت الدورة الأحد الماضي، بدعم من رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، وبإسناد من إدارة التدريب والتطوير، وتستمر على مدى عشرة أيام، وتستهدف تغطية عدة موضوعات منها «اختصاصات ومهام مفتشي القياس، وطرق قياس النفط الخام والمنتجات بالخزانات»، حسب بيان منشور على صفحة مؤسسة النفط بموقع «فيسبوك».

كما تستهدف الدورة التدريب على «التدفق باستخدام تقنيات العدادات، وعمليات الاختبار والتحقق الدوري لمنظومات القياس، والطرق القياسية لمعايرة منظومات القياس، واحتساب الكميات ومعاملات تصحيح الأحجام، وقياس المنتجات الغازية علي ظهر النواقل، وقياس المنتجات الصلبة من خلال غاطس النواقل، وحاسبات التدفق والتحكم لمنظومات القياس، والإحصائيات وتحليل البيانات».

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وتستهدف الدورة التدريبية 86 مفتشا بمكاتب القياس والتي تشمل ما يلي: «مكتب القياس بميناء الحريقة النفطي، مكتب القياس بحقل السرير النفطي، مكتب القياس بمستودع رأس المنقار، مكتب القياس بحقلي إجخرة والنخلة، مكتب القياس بحقل النافورة، مكتب القياس بحقل أمال، مكتب القياس بميناء الزويتينة النفطي، مكتب القياس بحقلي 103 وأبوالطفل، مكتب القياس بميناء البريقة النفطي، مكتب القياس بمجمع رأس لانوف، مكتب القياس بميناء رأس لانوف النفطي، مكتب القياس بميناء السدرة النفطي، مكتب القياس بميناء مصفاة الزاوية، مكتب القياس بمجمع مليتة النفطي، مكتب القياس بحقل الشرارة، مكتب القياس بحقل الفيل، مكتب القياس بحقل الوفاء».

ويقدم المحاضرات مدير عام الإدارة ومديرو الإدارة وكبار الإخصائيين بالإدارة مساهمة منهم في نقل المعرفة والمتطلبات الفنية لكل عمليات القياس التي يقتضيها دليل القياس الليبي المعتمد من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، استنادا إلى المعايير القياسية الدولية المعتمدة في مجال قياس النفط والغاز ومشتقاتهما.

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