فريق منظمة الصحة العالمية يطلع على خدمات مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية

أجرت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيث هوف، وفريق من المنظمة، زيارة إلى مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية ببنغازي، وذلك للاطلاع على واقع الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الدرن، والجهود المبذولة لتعزيز هذه الخدمات خاصة في ظل جائحة كورونا.

من جهتها، أكدت هوف، أن المنظمة مستمرة في دعم الجهود الهادفة إلى الكشف المبكر عن مرض الدرن وتعزيز خدمات الرعاية الصحية للمرضى حتى الشفاء التام، مشيرة إلى أن معدلات الإصابة بمرض السل آخذة في الازدياد في ليبيا، ما يجعل المنظمة تعمل عن كثب مع السلطات الوطنية وشركاء الأمم المتحدة لزيادة الوعي الصحي بهذا المرض.

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