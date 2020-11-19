هذا ما قالته فرنسا بشأن زيارة باشاغا لباريس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 November, 2020

أعربت فرنسا عن ترحيبها بزيارة وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا لها لإجراء محادثات مع عدد من المسؤولين الفرنسيين.

وقالت السفارة الفرنسية في تغريدة لها بموقع “تويتر” إنها ترحب بزيارة باشاغا إلى باريس لإجراء محادثات مع وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان والداخلية جيرالد دارمانان، ووزير القوات المسلحة فلورانس بارلي

ووقع باشاغا خلال زيارته لفرنسا أمس الأربعاء، مذكرة تفاهم مع مؤسسة أمنية فرنسية متخصصة في تحديد الهوية البايومترية لأغراض أمنية ومدنية،

وتهدف مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون في مجال تطوير النظم البيوميترية في سبيل تدشين أنظمة هوية باروميترية؛ للتجهيز لمتطلبات الانتخابات والأغراض الأمنية الأخرى.