الخارجية الصينية تطالب بضمانات تلزم الأطراف الليبية باتفاق وقف إطلاق النار

طالب المتحدث باسم الخارجية الصينية لتشاو لي جيان، اليوم الخميس، الأطراف المعنية في ليبيا، بضمان جدية اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى ضرورة استئناف عملية التسوية السياسية في وقت مبكر.

وقال جيان في تصريحات صحفية تعليقا على ملتقى الحوار السياسي في تونس، إن الصراع في ليبيا مستمر منذ سنوات عديدة معربا عن أمله بلاده في أن تنفذ الأطراف المعنية في ليبيا اتفاق وقف إطلاق النار بجدية وأن تستأنف عملية التسوية السياسية في وقت مبكر.

وأشار جيان إلى أن ما يحدث بين طرفي النزاع الليبي لا يخدم المصالح الأساسية لليبيا و يسهم أيضًا في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي.

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