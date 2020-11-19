مؤسسة النفط: شركة الإنشاءات تطلع على خطة عمل إدارة التفتيش والقياس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 November, 2020

قامت الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية المساهمة بزيارة عمل لمقر الإدارة العامة للتفتيش والقياس برأس لانوف للاطلاع علي خطة العمل والمتطلبات الفنية بالإدارة العامة للتفتيش والقياس للاعتماد المرحلي لمنظومات القياس بالإضافة إلى المعايير القياسية الدولية الخاصة ببرامج المعايرة.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أنه جرى خلال الزيارة عقد اجتماع موسع بين الإدارة العامة للتفتيش والقياس ولجنة الإدارة بالشركة الوطنية للإنشاءات النفطية لبحث سبل دعم الشركة الوطنية للدخول في برامج أعمال تنفيذ المشاريع المتعلقة بمنظومات قياس التدفق زمنظومات قياس الخزانات للنفط والغاز.

وقد جري التباحث حول الإجراءات العملية للتواصل مع الشركات المصنعة لمنظومات القياس والشركات المتخصصة في المعايرة المعتمدة بهدف توطين أعمال المعايرة لمنظومات القياس.

وحضر الاجتماع كلا من مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والقياس علي الساعدي ومدير إدارة القياس حامد التواتي ومدير إدارة التفتيش احمد الفرجاني ومراقب القياس والاحصائيات وليد عون

ومن جانب الشركة الوطنية رئيس لجنة الإدارة نجيب الاثرم والمدير العام للشركة خيرالله صالح ومدير إدارة صيانة المنشاءات النفطية حمزة الجهاني ومدير إدارة الهندسة خالد الهاشمي