“الوطنية للإنشاءات النفطية” تطّلع على منظومات قياس النفط والغاز

بحثت الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، خلال اجتماع موسّع مع الإدارة العامة للتفتيش والقياس ولجنة الإدارة بالشركة الوطنية للإنشاءات النفطية؛ إمكانية دعم الشركة الوطنية للدخول في برامج أعمال تنفيذ المشاريع المتعلقة بمنظومات قياس التدفق ومنظومات قياس الخزانات للنفط والغاز.

وتضمن الاجتماع، الذي عقد بمقر الإدارة برأس لانوف، بحث خطة العمل والمتطلبات الفنية بالإدارة العامة للتفتيش والقياس للاعتماد المرحلي لمنظومات القياس بالإضافة إلى المعايير القياسية الدولية الخاصة ببرامج المعايرة.

وقد تمت مناقشة الإجراءات العملية للتواصل مع الشركات المصنعة لمنظومات القياس والشركات المتخصصة في المعايرة المعتمدة؛ بهدف توطين أعمال المعايرة لمنظومات القياس.

وشارك في الاجتماع، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والقياس ومدير إدارة القياس ومدير إدارة التفتيش والسيد وليد عون مراقب القياس والإحصائيات.

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