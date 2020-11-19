عمداء بلديات فزان: نطالب البعثة الأممية بمسار حوار رابع “اجتماعي”

رحب مجلس بلديات فزان بالمخرجات الأولية لملتقى الحوار الليبي بتونس “خصوصا بعد التوافق على تحديد يوم 24 من ديسمبر 2021 لعقد انتخابات برلمانية ورئاسية”.

ودعا الاجتماع الثاني لعمداء المجالس البلدية لبلديات فزان إلى “إشراك مجلس بلديات فزان في مراقبة تنفيذ أي مخرجات على مستوى السياسي والاقتصادي من قبل البعثة الأممية، وإطلاق مسار حوار رابع (اجتماعي) بناء على رؤية مجلس بلديات فزان،” وفق ما نقلته وكالة أنباء نوفا.

واقترح عمداء بلديات الجنوب على البعثة الاممية أن “يكون مقر لجنة 75 في إحدى مدن فزان وتنعقد الجولة الثانية في غات أو سبها، مطالبين “لجنة 5+5 بوضع آلية لتأمين الحدود الليبية بالمنطقة الجنوبية.”