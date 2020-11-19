بنغازي.. اختتام دورات إدخال البيانات البيومترية

اختتمت في مدينة بنغازي دورات إدخال البيانات البيومترية، التي استهدفت عددًا من الشباب، الذين سيعملون في مشروع السجل القومي الذي أطلقته الحكومة، حيث ستكون الانطلاقة في مدينة بنغازي.

ويهدف مشروع السجل القومي لخلق بنية معلوماتية سليمة تكون أرضية لتطبيقات الأمن والإدارة الحديثة وتكوين قاعدة بيانات لها، فضلاً عن تحسين نوعية الخدمات المدنية المقدمة للمواطنين ومنع عمليات التزوير وتشابه البيانات الشخصية، كما يُعدّ إحصاء سكانيًا وديموغرافيًا دائمًا للمواطنين والوافدين والمقيمين بالبلاد.

ومن المقرر ربط السجل بقطاعات عدة منها المصارف والكهرباء وتسجيل المركبات الآلية ورخص القيادة، حيث يعمل على التخلص من الظواهر السلبية التي تعترض سير الخدمات المقدمة للمواطنين.

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