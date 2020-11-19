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“كورونا”.. تراجع الالتزام بالإجراءات الوقائية في باطن الجبل يُنذر بالأسوأ

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مناطق باطن الجبل خلال الفترة الماضية، انفراجًا، على مستوى معدلات الإصابة جراء فيروس “كورونا”، ولكن سرعان ما عاد الوضع الصحي إلى التأزّم في البلدية؛ نظرًا لتهاون المواطنين وعدم التزامهم بالبروتوكولات الصحية المتعلقة بانتشار الجائحة وعدم تقيّدهم بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات في الأماكن العامة وتجنب الازدحام.

وسرعان ما تغيرت الصورة في باطن الجبل، بعد أن توقف مركز العزل عن استقبال الحالات المصابة بالمرض بسبب التخلي عن التدابير الوقائية، حيث عاد الفيروس، مجددًا، ليوقع المزيد من المصابين، في ظلّ عدم الاكتراث بتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية، تجنبًا لانتقال عدوى الوباء.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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