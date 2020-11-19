في اليوم الدولي للتسامح.. وزرة الخارجية تدعو الليبيين لجمع الشتات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 November, 2020

دعت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المواطنين للعمل معا لتقرير مصير ليبيا معا وجمع الشتات دون انتقام ولا تفشي ولا أحقاد وإنهاء عقد من الفوضى وبناء ليبيا بروح وطنية تليق بتاريخها وما يجب أن تكون عليه البلاد حاضرا ومستقبلا لبناء ليبيا الجديدة الدولة المدنية الديمقراطية.

وقالت وزارة الخارجية الليبية في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي للتسامح “إننا في ليبيا أحوج ما نكون في مثل هذا اليوم إلى استحضار إرث الآباء والأجداد والدفع بعجلة المصالحة الشاملة”.

وأضاف الوزارة “لقد كان ميثاق سرت المنبثق عن مؤتمر سرت الثاني والمنعقد بتاريخ السابع عشر من أكتوبر 2020 تحت شعار (استحضار الذاكرة التاريخية لدعم الثوابت الوطنية) صياغة لعقد اجتماعي جديد بمرجعية وطنية لكل الليبيين بعد أن انفرط عقدهم بسبب الحروب والصراعات والتدخلات الخارجية حيث كان هذا المؤتمر بمشاركة أكثر من 125 مدينة ليبية بحضور أكثر من 1100مشارك ومشاركة من مختلف شرائح المجتمع الليبي التي تمثلت داخل هذا المؤتمر خاصة شريحة أولياء الدم وضحايا الإرهاب وجرحى الحروب التي لم تشارك في أي حلول سابقة للأزمة الليبية”.

وأضافت الوزارة “لقد حمل مؤتمر سرت الثاني رمزية تاريخية عندما اجتمع الأباء المؤسسون قبل قرابة 100 عام نبذوا خلافاتهم وتساموا على جراحهم وأعلنوا ميثاقا تاريخيا للمصالحة”.

وأوضحت الوزارة أن ميثاق سرت تضمن “رؤية سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية.. لميلاد ليبيا الجديدة الدولة المدنية الديمقراطية دولة القانون والمؤسسات دولة المواطنة وحقوق الإنسان دولة الحريات العامة والفردية”.