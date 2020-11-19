هون.. تظاهرة للدراجات الهوائية إحياءً لذكرى شهداء 18 نوفمبر

نظم بيت شباب هون، مع فوج الكشاف والمرشدات والهلال الأحمر الليبي بالمدينة، تظاهرة للدراجات الهوائية العادية؛ إحياءً للذكرى 62 لشهداء الـ18 من نوفمبر ضد جحافل الغزو الإيطالي عام 1928.

وانطلقت التظاهرة تحت شعار “لا لكورونا .. نعم للرياضة”، بمشاركة أكثر من 70 دراجًا، تراوحت أعمارهم بين الـ 11 و 67 عامًا.

وبرز دور فوج هون للكشافة والمرشدات وشبيبة الهلال الأحمر الليبي وجهاز الإسعاف السريع ببلدية الجفرة ومركز الشرطة بالمدينة، في إنجاح التظاهرة التي شهدت، في ختامها، توزيع جوائز تشجيعية على الدراجين الذين حالفهم الحظ، بسحب أرقام بطاقاتهم التي صاحبتهم طوال التظاهرة، والتي تم توزيعها على جميع المشتركين قبل انطلاق التظاهرة.

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