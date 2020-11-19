بمشاركة 70 ألف طالب .. تعليم الوفاق: امتحانات الثانوية انتهت دون التسبب في زيادة إصابات كورونا

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الخميس، أنه تم الانتهاء من امتحانات الشهادة الثانوية في ظل إجراءات احترازية، دون التسبب في ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، لافتة إلى أن الامتحانات تمت بمشاركة 70 ألف طالب، و10 آلاف ملاحظ ومراقب.

و دعت الوزارة في تدوينة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، منظمة اليونسكو وجميع المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة إلى «الاستفادة من تجربة ليبيا في امتحانات الثانوية، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق الخطة نفسها خلال امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي الأسبوع المقبل، بمشاركة نحو 1100 ألف طالب وطالبة.

ورأت الوزارة أن التجربة كانت ناجحة، وأسهمت في نشر ثقافة جديدة داخل المجتمع، مشددة على أنه يجب أن يسجل نفس النجاح خلال امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

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