ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

19 November, 2020

اعتبر رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا محمد المصباحي أن أسباب فشل الملتقى السياسي بتونس هو التدخّل التركي القطري، وسيطرته على أعضاء الإخوان المشاركين في الحوار.

وقال المصباحي في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية”: إن الدولتين الراعيتين للتنظيم الإرهابي كانتا ترغبان في ذلك لاستمرار السراج في منصبة ورعايته للمليشيات المسلحة في طرابلس.

ولفت إلى أنه من أسباب فشل الحوار إصرار الإخوان على رفض منع من تقلّدوا مناصب تشريعية وتنفيذية من الترشح للسلطة التنفيذية الجديدة؛ مما يضيع فرصة قيادات المليشيات من تقلد المناصب على رأسهم باشاآغا.

وأوضح أن التحركات التركية القطرية في المنطقة خلال الشهر الماضي كانت للضغط لنقل الحوار إلى تونس حتى يدار بواسطة ورعاية حركة النهضة الإخوانية لتنفيذ أجندة المرشد، متوقعًا فشل الحوار السياسي في حال استمراره بطريقة العمل هذه وسيطرة الإخوان.

وأكّد أن المال الفاسد لشراء الأصوات لصالح الأسماء الإخوانية المرشحة للمناصب العليا لقيادة المرحلة الانتقالية في ليبيا يتسبب في فشل الحوار وذلك بعد اعتراف المبعوثة الأممية بوجوده.