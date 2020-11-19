سيالة يؤكد ضرورة التعاون بين ليبيا وباكستان

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 November, 2020

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة سفير باكستان لدى ليبيا ساجد إقبال بمناسبة انتهاء فترة عمله في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن سياله أكد خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس اليوم الخميس على ضرورة التعاون بين ليبيا وباكستان في المحافل الدولية والتنسيق تجاه الملفات والقضايا المشتركة وقدم الشكر لباكستان على استمرار عمل سفارتها من داخل ليبيا رغم الأوضاع الأمنية التي مرت بها البلاد.

من جانبه أعرب سفير باكستان عن رغبة بلاده في تعزيز هذه العلاقة والتعاون بين البلدين خاصة في مجالات الدفاع والتعليم والصحة والقوى العاملة.

وعبر معاليه للسفير الباكستاني عن امتنانه لجهوده طوال فترة عمله لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين وعن شكره للجمهورية الباكستانية