«الصليب الأحمر» تبحث دعم النازحين وذوي الإعاقة في بلدية مصراتة

بحث عميد وأعضاء المجلس البلدي مصراتة، خلال استقباله اليوم الخميس، مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بديوان البلدية، سبل دعم النازحين وذوي الإعاقة، بحسب ما نشرته بلدية مصراتة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت بلدية مصراتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بارك خلال الزيارة لعميد وأعضاء المجلس البلدي توليهم مهامهم الرسمية، راجيا لهم التوفيق.

وأوضح أن الزيارة جرى خلالها طرح ومناقشة عدة مواضيع ذات الشأن الإنساني، والتي منها: «تلبية الاحتياجات الإنسانية من دعم ذوي الإعاقة داخل البلدية من خلال مركز الأطراف الصناعية، ودعم الأسر النازحة عينيا ونقديا، وتقديم المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية الأساسية، وتوفير المياه النظيفة وتحسين مرافق الصرف الصحي داخل البلدية».

وأضافت أن بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعربت في ختام الزيارة عن أملها في أن تقدم هذه الخدمات على الوجه الأكمل في ربوع البلدية بصفة خاصة والبلاد بصفة عامة.

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