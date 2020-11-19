خلوصي أكار: «قوات حفتر» و«المرتزقة» يشكلون تهديدا للأمن والاستقرار بالمنطقة

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الخميس، إن المساعدات الخارجية لما أسماه “قوات حفتر”- الجيش الوطني الليبي- في ليبيا تشكل تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة، على زعمه.

وادعى وزير الدفاع التركي، في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، وأن الجميع لديه قناعة بذلك.

ولفت خلوصي أكار إلى أن المساعدات التي يتلقاها “حفتر وقواته”، تدعم اتجاه زعزعة الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في ليبيا، على حد قوله.

وتابع:” من أجل ضمان السلام والاستقرار في ليبيا، يجب قطع جميع المساعدات الخارجية لـ”حفتر” في أسرع وقت ممكن” على حد زعمه.

ونوه بأن “قوات حفتر” وما أطلق عليه “المرتزقة الأجانب” تشكل تهديدًا كبيرًا للأمن والاستقرار والجهود الدبلوماسية.