خارجية الوفاق تبحث مع سفارة هولندا هذه الموضوعات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 November, 2020

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة مع سفير هولندا لارس تومورس إمكانية مساعدة هولندا في التعرف على هوية الجثث التي تم انتشالها من المقابر الجماعية في مدينة ترهونة عقب اشتباكات العاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس اليوم الخميس بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات مختلفة خاصة فيما يتعلق بمحكمة الجنايات الدولية وتعزيز هذا التعاون.