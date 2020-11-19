من ينافس “جوجل” في ليبيا؟

كشف موقع دولي عن إحصائية تخص أكثر محركات البحث استخدامًا في العديد من دول العالم، ومن ضمنها ليبيا.

ولم تكن هناك أي مفاجأة فقد جاء محرك بحث جوجل – Google العالمي، على رأس القائمة بنسبة استخدام وصلت إلى 98.17% وذلك في الفترة بين أكتوبر لعام 2019 إلى أكتوبر العام الجاري 2020.

وفي المركز الثاني جاء محرك بحث ياهو – Yahoo بنسبة 0.75% وفي المركز الثالث محرك Bing بنسبة 0.7% وفي المركز الرابع محرك DuckDuckGo بنسبة 0.12%، أما على الصعيد العالمي فقد تصدر محرك بحث جوجل أيضًا بنسبة 92.17% وفي المركز الثاني جاء محرك بحث Bing التابع لشركة مايكروسوفت وحصل على نسبة 2.73%، فيما احتل محرك بحث ياهو المركز الثالث بنسبة 1.47% ثم محرك بحث Baidu بنسبة 1.08%، ثم محرك DuckDuckGo بنسبة 0.49%.

وفي إحصائية أخرى منفصلة؛ تم الكشف عن أكثر المتصفحات استخدامًا من قبل المستخدمين، فقد احتل الصدارة متصفح كروم على أجهزة أندرويد بنسبة 51.15%، وفي المركز الثاني جاء متصفح كروم على أجهزة الكمبيوتر بنسبة 21.47%.

أما المركز الثالث بنسبة 6.47% فقد احتله متصفح سفاري الخاص بأجهزة شركة آبل الأمريكية سواء كانت هواتف آيفون أو أجهزة آيباد وغيرها من منتجات الشركة، حاز متصفح Samsung Internet 12.1 في هواتف وأجهزة سامسونج المركز الرابع بنسبة 2.68%، وأخيرًا وفي المركز الخامس جاء متصفح Opera 71.0 بنسبة 1.58%.

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