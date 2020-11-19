الاتحاد الأوروبي: لم نصل بعد لحد إرسال بعثة لمراقبة وقف القتال بليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 November, 2020

قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إننا لم نصل بعد لحد إرسال بعثة لمراقبة وقف إطلاق الناربليبيا

وكان بوريل يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث تم استعراض آخر تطورات الملف الليبي حسب وكالة آكي.

وحاول بوريل التقليل من شأن ما يتردد عن استعداد الاتحاد لإرسال بعثة مراقبة وقف اطلاق نار إلى ليبيا، متكفياً بالقول: “جاهزون للتعاون مع الأمم المتحدة ليتم احترام وقف اطلاق النار وضمان ديمومته ودعم اطلاق العملية السياسية، لكننا لم نصل لهذا الحد بعد”.

وتطرق المسؤول الأوروبي إلى ما وصفه بـ”الخبر الجيد” والمتمثل في اعلان فرنسا عن فتح مرفأ مرسيليا المدني لانزال المعدات التي تصادرها عملية ايريني العاملة على مراقبة قرار الأمم المتحد حظر توريد السلاح لليبيا.

وأوضح أن عملية ايريني الأوروبية مستمرة في مهامها، وهي عملية يراها الأوروبيون جزءاً من الجهود الدولية المبذولة لحل الصراع في ليبيا برعاية الأمم المتحدة.