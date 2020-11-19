العباني: القوى المتداخلة في ليبيا لن تخرج قبل تقاسم نصيبها من الكعكة

قال عضو مجلس النواب محمد العباني، إن الحوارات السياسية قد تصل إلى بعض الاتفاقيات وبنودٍ أساسية وتقارب وجهات النظر في عدة أمور.

وأشار العباني إلى أنه وفق الواقع الحالي لا يمكن أن تخرج أي دولة من القوى المتداخلة في الملف الليبي إلا بعد تأكدها من تقاسم نصيبها من الكعكة.

وبشأن المليشيات المسلحة أفاد العباني، بأن تفكيكها أحد شروط مخرجات اتفاق اللجنة العسكرية (5+5)، ويتوقف تنفيذ ذلك على الاتفاق السياسي.

وأضاف العباني أنه إذا تم ترشيح من هو قادر على مجابهة تلك المليشيات فسوف يتم حسم أمرها، والعكس.

واعتبر العباني أن موقف الأمم المتحدة غامض حتى الآن بخصوص الوضع في ليبيا، في إشارة للانتقادات الموجهة للمنظمة الدولية بدعم أطراف على حساب آخرين

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